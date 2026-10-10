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«Сдача Украины» ради бензина: новый скандал в Белом доме

«Сдача Украины» ради бензина: новый скандал в Белом доме

Дизельная сделка Трампа с Россией вызвала настоящий гевальт среди демократов. Они тут же выступили с обвинениями в адрес Белого дома в сдаче Украины ради попыток удержаться на скорых выборах.

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