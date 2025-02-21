21.02.25==Угрозы правым: депутатам АдГ поступают анонимки с украинских доменов

Депутатам бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) приходят анонимки с украинских доменов, выяснили «Известия».
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