Два человека пострадали в ДТП в Тверской области

12 ноября в Вышневолоцком округе на 320 километре трассы М-10 произошло ДТП с пострадавшими. Как рассказали в Управлении Госавтоинспекции, 27-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь по полосе разгона, при совершении маневра разворота на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество фуре Volvo, под управлением 59-летнего водителя.
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