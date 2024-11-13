Два человека пострадали в ДТП в Тверской области

12 ноября в Вышневолоцком округе на 320 километре трассы М-10 произошло ДТП с пострадавшими. Как рассказали в Управлении Госавтоинспекции, 27-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь по полосе разгона, при совершении маневра разворота на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество фуре Volvo, под управлением 59-летнего водителя.