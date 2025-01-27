В России стартовали региональные дни второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России»

Первое мероприятие прошло в Мурманской области, открывая серию дискуссионных площадок, на которых представители власти обсудят лучшие практики в сфере муниципального управления и повышения качества жизни граждан.
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