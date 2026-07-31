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Роман Ротенберг: «Моя мечта – работа в сборной. Главная мечта – увидеть, как дети из академии через 10-15 лет обыграют Канаду. Наши упражнения лучше, чем у Канады и США»

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг рассказал о своих мечтах. – Вы снова мечтаете увидеть сборную на международной арене и в том числе поработать в ней на этих турнирах? – Конечно, моя мечта – работа в сборной.

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