Зуб сделал передачу в матче с «Миннесотой». У него 3 очка в последних 4 играх

Защитник «Оттавы» Артем Зуб набрал 3 (0+3) очка в последних 4 матчах чемпионата НХЛ. Россиянин вновь сделал голевую передачу, на этот раз в игре с «Миннесотой» (4:3).
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