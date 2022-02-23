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Зуб сделал передачу в матче с «Миннесотой». У него 3 очка в последних 4 играх

Защитник «Оттавы» Артем Зуб набрал 3 (0+3) очка в последних 4 матчах чемпионата НХЛ. Россиянин вновь сделал голевую передачу, на этот раз в игре с «Миннесотой» (4:3).

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