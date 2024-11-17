Русская весна
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Русская весна

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Кадры прилетов в Николаеве, Одессе, Кривом роге и Кременчуге, над городами поднимается дым (ФОТО, ВИДЕО)

Кадры прилетов в Николаеве, Одессе, Кривом роге и Кременчуге, над городами поднимается дым (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», с раннего утра Армия России наносит массированные удары по объектам врага: взрывы гремели на Западной Украине, в Киеве и области, а также в Запорожской и Жнепропетровской областях.

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Lana_Borei Иванова
Западная Окраина - это зер гут! Чтобы пшеки почувствовали!
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