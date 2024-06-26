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Reuters: Трамп заставит Украину пойти на мирные переговоры с Россией

Reuters: Трамп заставит Украину пойти на мирные переговоры с Россией

Бывший американский лидер Дональд Трамп после победы на выборах готов ограничить поставки оружия на Украину и заставить киевский режим выйти на переговоры с Россией.

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Комментарии
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АндрейБорков
То, что этот Трамп что то там заставит делать УкРуину это все чушь собачья, бред сивой кобылы в лунную ночь, херня на постном масле. Ни чего и ни кого этот Трамп не заставит делать, даже если его изберут президентом США. Трамп уже был президентом США, Трамп называл Путина &quot;ХОРОШИМ ПАРНЕМ&quot; и при Трампе количество введенных санкций против РФ догнало и перегнало то, что вводили при черножопом Обаме! Разве не так? Трамп ни когда не был и не будет нормально относится к РФ. Да его, по большому счету, ни кто в этих США и ни о чем даже спрашивать не будет. Сейчас в США типа главного Жора Бидон, то ли правда ИДИОТ, то ли актер похлеще Рони Рейгана, с приведениями здоровается, разговаривает с ними же, чушь несет, спотыкается на ровном месте по нескольку раз одномоментно.... И что Жора правит США? Да ну на хер! США управляются совсем другими персонажами, те на публику не работают и в объективы теле- и фотокамер не лезут, те правят США и им насрать и на Жору Бидона и на Трампа. Президент США, в отличии от нашего Гаранта, фигура чисто номинальная, это не более чем &quot;лицо особо приближенное к Императору, отец демократии и т.п.&quot; в общем Киса Воробьянинов на сходняке &quot;Союза меча и орала&quot; в Старгороде (&quot;12 стульев&quot; Ильф и Петров). По этому что Жора Бидон, что Трамп, что Херамп - это все едино, особенно для России. Если реальные правители США определят для себя, что УкРуина более не актуальна, убыточна и бабла не принесет, то в тот же день паханы УкРуинские начнут искать пути для переговоров с Россией. А все заявления Трампа это не более чем желание победить на выборах и поиметь от своего президентства навар, вот и все.
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