Глава просветительского отдела музея ЗИЛАРТ Юлия Григорьева поделилась с журналистом, как учреждение помогает современному человеку освоить непростое умение делать паузы, почему сосредоточенность превратилась в один из самых дефицитных ресурсов и каким образом её можно вернуть.