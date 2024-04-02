Некоторые люди воспринимают мир с более высокой “частотой кадров” – утвержд...

Некоторые люди воспринимают мир с более высокой “частотой кадров” – утверждает исследованиеИсследователи сообщают о том, что некоторые люди обладают способностью воспринимать мир с более высокой “частотой кадров” по сравнению с другими.
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