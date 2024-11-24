Озвучены пять вариантов инвестиций, способных защитить средства от инфляции

Защитить сбережения от инфляции в текущих реалиях можно при помощи пяти инвестиционных инструментов. Они могут позволить зафиксировать рублевую ставку выше 20% годовых, рассказал РБК руководитель направления департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Марк Толмачев.
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