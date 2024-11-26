Британия добавила санкций против танкеров с российской нефтью. Но нефть все равно везут на экспорт

Официальный Лондон объявил о расширении списка антироссийских санкций за счет 30 нефтяных танкеров. Они попали под ограничения из-за переправки российского топлива в третьи страны, сообщило британское правительство.
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