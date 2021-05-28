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Майк Джеймс: «ЦСКА боролся изо всех сил. Горжусь своей семьей»

Защитник ЦСКА и «Бруклина» Майк Джеймс прокомментировал в твиттере поражение армейцев от «Анадолу Эфеса» в полуфинале Евролиге (86:89) и ответил болельщику, который раскритиковал Уилла Клайберна за попытку выиграть матч трехочковым броском на последних секундах.

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