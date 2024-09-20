Украинец переехал в Новосибирск и открыл нарколабораторию по поддельному паспорту

Для обеспечения финансового благополучия родственников украинец произвел 34,5 килограмма наркотиков. Особо крупная партия зелья украинской семье не пошла впрок – глава семейства оказался на скамье подсудимых.
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