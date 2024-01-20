Почему не стоит запивать таблетки соком, чаем или молоком, и какие могут быть последствия Татьяна СергееваНовейшие медицинские исследования подтверждают, что правило «запивать таблетки только водой» не является лишь мифом или пустой рекомендацией врачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии