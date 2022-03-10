О закрытии бизнеса объявила сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s

В общей сложности по всей стране у компании работает порядка 850 ресторанов, включая четыре точки в Тюмени: на Цветном бульваре, на улице Мориса Тореза, в торгово-развлекательном центре «Солнечный» и на перекрёстке улиц Пермякова и Сперанского.