nashgorod

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ
    Вчера жопу лопухами подтирали, а сейчас без зары жить не могут…. Ну нуЧто станет с тюме...
  • Борис Леонтьев
    «Отмечается, что центральная экологическая зона Байкальской природной территории занимает примерно 90 000 квадратных ...РЭО установит на ...
  • Алексей Сафронов
    Да, именно очередная болтовня с нацистами в Турции закончится ничем, но дебандеризация Руины будет идти дальше.В Минобороны расс...

О закрытии бизнеса объявила сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s

В общей сложности по всей стране у компании работает порядка 850 ресторанов, включая четыре точки в Тюмени: на Цветном бульваре, на улице Мориса Тореза, в торгово-развлекательном центре «Солнечный» и на перекрёстке улиц Пермякова и Сперанского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх