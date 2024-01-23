Любим мы колядовать, Сладости все собирать, Мы в костюмы нарядилисьИ колядки петь пустились.Рождество издавна сопровождалось красочными народными обычаями.
Колядки.
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Любим мы колядовать, Сладости все собирать, Мы в костюмы нарядилисьИ колядки петь пустились.Рождество издавна сопровождалось красочными народными обычаями.
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