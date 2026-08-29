Telegraph: США могут поставить Британии ультиматум из-за расходов на оборону

США могут пересмотреть позицию по вопросу суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами, если Лондон не увеличит расходы на оборону.
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