Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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Охранник

Охранник

Голодный кот бросился к нему и долго жалобно кричал. Бухгалтеру пришлось взять кота с собой. Тот ни в какую не соглашался оставаться один и, ухватившись лапами за ногу человека, горестно завывал.

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