«Это неуважение»: генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному

Указ президента Владимира Зеленского об увольнении командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко стал ударом по главкому Валерию Залужному, заявил генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Фабрика новостей.
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