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Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам

В перечень вошли Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово.

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