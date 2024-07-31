Роскомнадзор собрался блокировать научно-техническую информацию о VPN Как со...

Роскомнадзор собрался блокировать научно-техническую информацию о VPNКак сообщает «Интерфакс», Роскомнадзор (РКН) опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, согласно которому публикация научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок будет подлежать запрету в России за исключением информации о VPN, использующихся для обеспечения защищённого удалённого доступа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)