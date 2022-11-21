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Буцаев о 3:4 ОТ с ЦСКА: «Витязь» не сдался при 1:3, проявил характер. Ценное очко в плане психологии»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с ЦСКА (3:4 ОТ). «Я похвалю ребят: они играли до конца, проявили характер, не сдались при счете 1:3.

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