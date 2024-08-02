Наталья Сергунина: Серию мероприятий в рамках проекта «Лето в Москве» посвятят истории и архитектуре столицы

Предусмотрены занятия по росписи керамических плиток Сообщается, что Департамент культурного наследия города Москвы подготовил для горожан новые мероприятия, которые пройдут в рамках фестиваля «Лето в Москве.
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