enciclopediya-g...
ГлавнаяБлогСвежие новости о ...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

enciclopediya-geografa

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!7 скульптурных ко...
  • Olga Chuhutina
    Где  автор нашел такси из аэропорта за 200 300 рулей . 1000 рублей. Фантазер.Побывал в Казани ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Бывал 2 раза по работе.Зарисовки из Южно...

Несколько фактов об ОАЭ

Несколько фактов об ОАЭ

﻿﻿Объединенные Арабские Эмираты – страна, которую около 50 лет назад населяли бедуины, которые не знали, что существует такой дар человека, как электричество (по рассказу моего гида, там еще жили пожилые жители) в то время , то есть моим дедушке и бабушке было около 70+, где лампочка называется негорящим огнем), канализация и горячий душ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх