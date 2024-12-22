Несколько фактов об ОАЭ

﻿﻿Объединенные Арабские Эмираты – страна, которую около 50 лет назад населяли бедуины, которые не знали, что существует такой дар человека, как электричество (по рассказу моего гида, там еще жили пожилые жители) в то время , то есть моим дедушке и бабушке было около 70+, где лампочка называется негорящим огнем), канализация и горячий душ.