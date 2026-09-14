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Царьград

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В Подмосковье назвали самые популярные и редкие имена детей

В Подмосковье назвали самые популярные и редкие имена детей

В Московской области подвели итоги того, как родители называли детей в течение текущего периода. В перечне наиболее востребованных женских имён оказались Полина, Виктория и Дарина, тогда как среди мальчиков чаще остальных регистрировали Александра, Егора и Матвея.

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