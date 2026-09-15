Маркетплейсы обяжут уравнять комиссии российских и иностранных продавцов

Маркетплейсам могут запретить брать с российских продавцов комиссии выше, чем с иностранных. Как сообщает РБК, такую норму Минэкономразвития включило во второй пакет мер по регулированию платформенной экономики.
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