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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Представляете, насколько Месси гениальный футболист? Швейцария – сильная сборная. Гений Лионеля должен быть в этом матче». Мостовой о форварде

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался об игре Лионеля Месси в матче 1/8 финала ЧМ против Египта (3:2).

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