Издание Sohu: Путин улыбнется, узнав правду о размерах золотого запаса США

Недавно стало известно, что золотой запас России достиг рекордных показателей — 2332 тонны. В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему золотых резервов, больше драгоценного металла имеют только США, Германия, Италия и Франция.
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