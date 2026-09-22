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Донецкая группа новостей

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С 1 октября изменятся правила оказания стоматологической помощи взрослым

С 1 октября изменятся правила оказания стоматологической помощи взрослым Это следует из приказа Минздрава, который обновляет порядок оказания стоматологической помощи взрослым и требования к оснащению стоматологических отделений, кабинетов и лабораторий.

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