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Партия DAVA посчитала отправку западных войск на Украину переходом красной черты

Партия DAVA посчитала отправку западных войск на Украину переходом красной черты

Новая немецкая партия "Демократический альянс за многообразие и прорыв" (DAVA), основным направлением деятельности которой является защита интересов мусульманского населения Германии, выступила против отправки войск западных стран на Украину.

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