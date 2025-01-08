«Елка желаний» помогла юному волгоградцу увидеть «работу мечты» в санитарной авиации Ростеха

В ходе благотворительной акции «Елка желаний» первый вице-премьер Денис Мантуров помог осуществить мечту 17-летнего Михаила из Волгограда, который загадал на Новый год желание — побывать в роли специалиста санитарной авиации.
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