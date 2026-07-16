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Культуромания

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III Фестиваль «Джаз в Новгородском кремле» стартует 24 июля

III Фестиваль «Джаз в Новгородском кремле» стартует 24 июля

С 24 по 26 июля в южной части Новгородского кремля, на открытой площадке у Дворцовой башни, в третий раз пройдет фестиваль «Джаз в Новгородском кремле», сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

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