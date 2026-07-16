III Фестиваль «Джаз в Новгородском кремле» стартует 24 июля

С 24 по 26 июля в южной части Новгородского кремля, на открытой площадке у Дворцовой башни, в третий раз пройдет фестиваль «Джаз в Новгородском кремле», сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии