Многодетная семья из Братска выиграла автопутешествие по Иркутской области

Многодетная семья Мельниковых из Братска выиграла автопутешествие по Иркутской области в рамках конкурса «Путешествуй всей семьей!», организованного Фондом «Росконгресс» и ГК «Современные транспортные технологии».
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