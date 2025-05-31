С 1 июня: обновленные расценки на бензин — как это повлияет на водителей? Ирэн ОрлонскаяЛетний период традиционно характеризуется повышенным спросом на бензин, что обусловлено активностью автомобилистов, стремящихся отправиться в отпуск и путешествия.
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