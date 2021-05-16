РЕН ТВ Новости

194 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир буданов
    <i>Комментарий скрыт</i>В Раде рассказали...
  • V K
    11 676 089 Численность населения Бельгии, из которого 5 724 549 - численность мужского населения. На 1 января 2021 г...Бельгия разгромил...
  • Зоя Жук
    Авторская находка -СГА? Выпендреж.Зачем США заведом...

У принцессы Кентской появились тромбы после вакцинации AstraZeneca

У принцессы Кентской появились тромбы после вакцинации AstraZeneca

REUTERS/Steve Parsons У британской принцессы Майкл Кентской (урожденная баронесса Мария Кристина фон Рейбниц) появились тромбы после двух уколов вакциной от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх