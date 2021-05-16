У принцессы Кентской появились тромбы после вакцинации AstraZeneca

REUTERS/Steve Parsons У британской принцессы Майкл Кентской (урожденная баронесса Мария Кристина фон Рейбниц) появились тромбы после двух уколов вакциной от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, сообщает The Sun со ссылкой на источник.
REUTERS/Steve Parsons У британской принцессы Майкл Кентской (урожденная баронесса Мария Кристина фон Рейбниц) появились тромбы после двух уколов вакциной от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, сообщает The Sun со ссылкой на источник.
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