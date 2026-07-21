ВСУ минируют шоколадные батончики

Украинские военные минируют шоколадные батончики. О таких случаях, выявленных в Днепропетровской области, рассказал информагентству ТАСС санитарный инструктор 1642-го отдельного мотострелкового батальона «Кедр» группировки войск «Центр» Владислав Платонов.
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