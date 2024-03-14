В Москве наступает метеорологическая весна

В Москве на неделю раньше обычного начинается метеорологическая весна. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, сегодня можно ожидать переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку.
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