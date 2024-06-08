Ротенберг сохранит пост главного тренера петербургского СКА

По решению совета директоров ХК СКА Роман Ротенберг останется на посту главного тренер. В результате заседания совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА, стало известно, что Роман Ротенберг продолжит исполнять обязанности главного тренера команды.
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