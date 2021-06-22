Мир в котором мы живём

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Бандеровский футбол

Бандеровский футбол

На Украине стадионы называют именами пособников фашистов Начались игры чемпионата Европы по футболу.

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Владимир Витковский
А некоторые еще болеют за помойную сборную дерненьки, не осознавая, что кривоногие скакуасы во главе с шевченко нахваливали форму с нацистскими лозунгами ип изображением на тряпках силуэта 404 с ЧУЖОЙ территорией, ни один кастрюлеголовый кривоногий футболер помойной сборной не отказался играть в такой тряпке, а соплежуям , которые болеют за мразь стоит напомнить о поправках в Конституцию РОССИИ по непрекосновенности территориальной целостности РОССИИ !!! Позор болеющим за это...
Сергей Росси
Ну и .... Ну утремся, как обычно. Или другие предложения ?
Владимир Витковский
Болеешь за помойку? Близка по духу и развитию!
Сергей Росси
Где такое прочитал ?
Олег Коротаев
https://www.youtube.com/watch?v=gShJ7ZJnrWc

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