НАТО о ядерных учениях: сигнал России, но не угроза

НАТО настаивает, что октябрьские учения Steadfast Noon не представляют угрозы России и нужны для проверки готовности сил альянса.
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