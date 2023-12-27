Знаменитый автомобиль из фильма «Назад в будущее» обретет новую жизнь

Уникальную версию легендарного DeLorean DMC-12 презентовали на автомобильной выставке в США. Этот спортивный автомобиль подготовили местные специалисты по тюнингу, у него более мощный двигатель, а также широкий обвес.
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