Туск заявил, что конфликт на Украине входит в решающую фазу

Вооруженный конфликт на Украине вступил в решающую фазу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он добавил, что конфликт перерос уже в глобальный после мощного удара ВС РФ ракетой средней дальности «Орешник».
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