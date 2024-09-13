В российском городе полицейскую машину разбили секс-игрушкой

В Екатеринбурге полицейскую машину разбили секс-игрушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, неизвестный совершил преступление при помощи анальной пробкой, которую потом нашел прохожий и передал силовикам.
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