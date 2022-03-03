В Ростове детям из Донбасса показали цирковое представление Ярослава Запашного

Более 600 детей, которых эвакуировали из Донецкой и Луганской Народных Республик, 2 марта увидели новое цирковое шоу представителя пятого поколения цирковой династии Запашных – Ярослава, которое получило название "Тигры на земле и в воздухе".
Более 600 детей, которых эвакуировали из Донецкой и Луганской Народных Республик, 2 марта увидели новое цирковое шоу представителя пятого поколения цирковой династии Запашных – Ярослава, которое получило название "Тигры на земле и в воздухе".
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