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Царьград

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В Николаеве запечатлели идущую на Херсон военную технику ВСУ в большом количестве

В Николаеве запечатлели идущую на Херсон военную технику ВСУ в большом количестве

Юрий Барбашов заявил, что техника украинской армии направляется на Херсонскую областьВ Николаеве замечена техника украинских военных сил, движущаяся в направлении Снигиревского округа, контролируемого киевским режимом.

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