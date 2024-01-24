Юрий Барбашов заявил, что техника украинской армии направляется на Херсонскую областьВ Николаеве замечена техника украинских военных сил, движущаяся в направлении Снигиревского округа, контролируемого киевским режимом.
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