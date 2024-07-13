Сайт Кремля обновил биографию Путина

На сайте Кремля была обновлена страница с биографией президента России Владимира Путина. Ранее в биографии содержались данные до 2018 года, теперь же в неё была добавлена информация о событиях с 2018-го по 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии