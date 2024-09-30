Первый заместитель министра ЖКХ Оксана Механичева совместно с заместителем Председателя Совета министров РК Светланой Масловой приняла участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направ

Первый заместитель министра ЖКХ Оксана Механичева совместно с заместителем Председателя Совета министров РК Светланой Масловой приняла участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни».
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