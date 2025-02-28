Митрополита Тихона собирались убить в Сретенском монастыре: что известно

Сотрудники ФСБ предотвратили резонансное убийство. Задержаны двое подозреваемых, которые по заданию Главного управления разведки Украины должны были убить митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова.
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