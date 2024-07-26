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Военные новости ★ спецоперация

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🇷🇺 🇺🇦 Российская армия продолжает работать по позициям ВСУ из всех стволов различного калибра, не оставляя им не единого шанса🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #ЗСУ #СВО.

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